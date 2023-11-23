اليوم.. كاظم الساهر يطرح أغنية "Hold your fire" لدعم أهالي فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - يطرح الفنان كاظم الساهر، أغنيته الجديدة اليوم الخميس التي تحمل عنوان “Hold your fire”، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتي تدعم أهالي غزة بسبب العدوان والقصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي.

صناع أغنية Hold your fire

أغنية “Hold Your Fire” تلحين كاظم الساهر،ومن كلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل وبالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.

تفاصيل أغنية Hold your fire

يذكر أن كاظم الساهر كشف تفاصيل الأغنية، وقال في منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك: “بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، يقدم كاظم الساهر أغنية Hold Your Fire من تلحينه”.

التبرع لأهالي الغزة من أرباح أغنية Hold your fire

كما كشف المطرب كاظم الساهر سابقا عن أغنيته الجديدة Hold Your Fire، وذلك بتبرعه بأرباح الأغنية لصالح أهالي غزة، وأن هدف الأغنية هو تسليط الضوء على تلك الكارثة الإنسانية.

دعم كاظم الساهر لأهالي فلسطين

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعم فيها كاظم الشعب الفلسطيني، حيث سبق وألغى حفلًا غنائيًا له مؤازرة لأهالي غـ زة، وكتب من خلال ستوري عبر موقع “ إنستجرام”، قائلا : "بسبب الظروف المأساوية في غـ زّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى، وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود:.