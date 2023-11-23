نجوى إبراهيم: متشيلوش همي.. أنا فرحت عشان فضفضت معاكم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية نجوي إبراهيم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب ردها على المنتقدين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردت عليهم من خلال برنامجها بيت العز على راديو نجوم fm، وهو البرنامج الذي تقدم من خلاله العديد من النصائح الهامة.



وحرصت الإعلامية نجوى إبراهيم، على توجيه الشكر لمحبيها، بعدما لقت دعمًا كبيرًا خلال الأيام الفترة الماضية، منذ إعلان نبأ إصابتها بالسرطان، قائلة: "أنا مقدرة حبكم ليّا، وربنا يسمع دعواتكم، كمان أسبوعين تلاتة، أول ما هطمن هطمنكم، وإن شاء الله خير، متشيلوش همي خالص، كل واحد عنده همه.. أنا هشيل همومكم، أنا ماما نجوى، ابعتولي اشتكوا لي زي ما اتعودنا، أنا الكبيرة اللي هستحمل".

نجوى إبراهيم:اللي انا قلته مش شكوى ولاقيت ناس كتير مليان حب



ووجهت نجوى إبراهيم، أسفها إلى جمهورها، في برنامجها" بيت العز" عبر إذاعة" نجوم إف إم"، قائلة:" الأسبوع اللي فات حسيت إنّ أنا غيرت جدًا، أنا مش من النوع الشكاي، اللي أنا قلته مش شكوى، كانت مشاركة، ولما روحت البيت، قعدت يومين تلاتة أبكي، لاقيت ناس كتير مليانة حب، ولاقيت دعوات كتير جدًا".

وأردفت: "قلت لنفسي ليه أنكد عليكم؟ كل واحد فيه اللي مكفيه، وليه أطلع أقول كده أصلًا، ما الموضوع ده بقاله شهرين تلاتة، بجري فيه لوحدي، ومعايا ولادي وعيلتي.. أنا فرحت عشان فضفضت معاكم، أحلى حاجة إن الواحد يفضفض مع القريب منه، وعارف إنه بيحبه، رغم إن أنا بقول دايمًا احذر الفضفضة، وخاف من الخائن".



وتابعت نجوى إبراهيم: "ممكن تسامحوني من غير ما يكون عندكم ذرة شك في حبي واحترامي ليكم، وإن كل واحد فيه اللي مكفيه، مش عاوزة أقلبها عياط بقى".