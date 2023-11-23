نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر السعيد ضد "الأزهر الشريف" في فيلم "المنبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان " عمر السعيد "تصوير مشاهد الفيلم الوثائقي الدرامي “المنبر” بالاشتراك في البطولة مع النجم احمد حاتم، ويرصد دور الأزهر الشريف في مقاومة الاحتلال على مر العصور ومن المقرر الانتهاء من التصوير أواخر شهر ديسمبر 2023 وعرضه علي أحد المنصات الالكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويجسد عمر السعيد دور " أمجد" يعمل في احدي الجرائد الأجنبية يتم تكليفه بعمل تحقيق صحفي لزيارة شيخ الأزهر المقرر لها في امريكا ضمن أحداث العمل ولكن يحمل " امجد" كره كبير وواضح اتجاه الأزهر الشريف حتي يتم تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة من قبل احمد حاتم وشرح تفصيلي لدور وأهمية ومكانة مؤسسىة الأزهر الشريف علي مستوي العالم وليس مصر فقط.



ويخوض النجم عمر السعيد، خلال الفيلم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم المنبر الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور ويتم تصوير الفيلم بين أروقة الأزهر الشريف وعدد من اللوكيشنات الأخرى.

تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.



و من المُقرر ترجمة فيلم المنبر لأكثر من لغة بجانب العربية، حتى يصل لأكثر عدد من الجمهور حول العالم، ويتفاعلون مع رسالة الفيلم، وإبراز دور الأزهر الشريف.

ابطال فيلم المنبر

ويشارك في فيلم المنبر عددًا من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وآيتن عامر، كمال أبو رية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد عبدالعال