نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح العمل.. نجلاء بدر تكشف عن أفضل مشهد جمعها بحنان مطاوع في مسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نجلاء بدر عن أفضل المشاهد لقلبها في مسلسل " صوت وصورة " مع حنان مطاوع مشيرة إلى أن أفضل مشاهدها هو مشهد مواجهتها بعدم الحديث عن زوجها وأولادها في السوشيال ميديا.



وقالت نجلاء بدر في تصريحات لبرنامج عرب وود:' أكتر مشهد بحبه المشهد اللي روحت قولتلها فيه متجبش سيرة القضية تاني واتكلمت فيه عن ولادي المشهد ده كان في استرسال نفسي حلو ليا، بحبه تمثيليًا ليا وليها.

أبطال مسلسل صوت وصورة



يذكر أن مسلسل "صوت وصورة " كان من بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

أحداث مسلسل صوت وصورة



ويذكر أن تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد.