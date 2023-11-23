انت الأن تتابع خبر بديع أبوشقرا : القبلة في مسلسل الخائن عادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استغرب الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، الهجوم الذي تعرض له قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار بسبب مشهد "القبلة" في مسلسل "الخائن" الذي يُعرض حاليا.

وعلق أبوشقرا قائلًا: "مؤسف هذا الهجوم خاصة أن المشهد عادي جدا" ، فيما نفى تقديمه التنازلات طمعا بالانتشار عربيا، مؤكدا أن التضحيات لا بد منها شرط المحافظة على قيمة الفنان ومكانته على الساحة .

وشوق الممثل اللبناني ، جمهوره للشخصيتين اللتين يجسدهما في مسلسلي "ع أمل" و"عرابة بيروت"، مؤكدا أنهما ستتركان بصمة مميزة على الساحة الفنية.



وقال أبو شقرا في تصريحات نقلها موقع "فوشيا": "شخصيتي في مسلسل "ع أمل" لذيذة وستترك أثرا كبيرا عند المشاهد. واثق من نجاح هذا العمل كونه يمتلك كل المقومات المميزة من خلال الكتابة الجيدة التعامل مع مخرج محط ثقة وشركة انتاج سخية".



ووصف مشاركته في مسلسل "عرابة بيروت" بالصخرة الناعمة، كاشفا عن مشاهد جمعته مع الفنانة نادين الراسي التي اعتبرها إنسانة قوية تستطيع تخطي كل الأزمات التي تمر بها ، وعلق: "نادين الراسي متواجدة على الساحة منذ زمن ولا تحتاح لأي عمل لاعادتها مجددا".



وأضاف أبو شقرا أن فكرة الرقابة على الفنون غبية، مشيرا إلى أنه لا بد من إيلاء الأهمية لموعد عرض الأعمال الفنية، مؤكدا أن تلك الرقابة لا يمكنها أن تكون حريصة على صورة الفنان أكثر من حرصه على نفسه .