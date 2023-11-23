محمد رمضان يتجاهل حكم القضاء ويخصص راتب لنجله

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح النجم محمد رمضان، من مكتبه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع قرار حبسه عامًا، مشيرًا إلى أنه خصص راتبًا لنجله علي.



وكتب محمد رمضان على مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "وأنا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض، ابني جه معايا المكتب قولتله قوم صور ڤيديو ولو عجبني هعملك راتب، أنا بصراحة عجبني الڤيديو وعملتله راتب هو ده الڤيديو اللي صوره علي باشا".

محكمة الجيزة تقاضي محمد رمضان حبس سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة



وكان قضت محكمة الجيزة، مؤخرًا معاقبة الفنان محمد رمضان حبس سنة غيابيًا، بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد إحدي البنوك.

كانت سبب الدعوي أن الفنان محمد رمضان، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

مما تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.

وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك.

وذكر المحامي في بلاغه: ان الفنان نشر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطعًا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم.



كان الفنان "محمد رمضان" قال في فيديو سابق له، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبغلني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

واردف محمد رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم.. مستورة".