انت الأن تتابع خبر مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت عبر منصة «شاهد».. من هم أبطاله وقصته؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منصة «شاهد»، عن مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت في حلقتها الأولي عبر المنصة، إلا أن المسلسل تصدر قائمة التريند خلال الساعات القليلة الماضية بسبب زيادة عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في مصر والوطن العربي، خلال التقرير المفصل سنتعرف على كل ما هو جديد بشأن المسلسل من حيث أبطاله وقصتها.

مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية والوطن العربية، من أجل الحصول على مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت، الذي تصدر قائمة التريند خلال الساعات القليلة الماضية، لما فيه من أحداث تشويقية ومثيرة للغاية.

أعلنت منصة «شاهد»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت، الذي من المقرر له أن ينطلق اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 وتحديدًا في تمام الساعة 11 مساءًا.

وأفادت المنصة بأن مسلسل بطن الحوت من المقرر له أن يعرض بشكل يومي وحيث أن عدد حلقات المسلسل يبلغ عددها 15 حلقة فقط.

من هم أبطال مسلسل بطن الحوت؟

يتساءل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، عن من هم أبطال مسلسل بطن الحوت؟، حيث أعلنت منصة «شاهد»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن أن مسلسل بطن الحوت من بطولة كلا من محمد فراج، وباسم سمرة، وأسماء أبواليزيد، وسماح أنور، وعبدالعزيز مخيون، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.

قصة مسلسل بطن الحوت

تدور أحداث وقصة مسلسل بطن الحوت حول شاب يدعى ضياء والذي يجسده الفنان محمد فراج وشقيقة هلال الذي يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة وجميعهم يعمل في صناعة الفخار، لكن ينشب بينهم الكثير من الصراعات والأحداث، خاصة وأن ضياء ملتزم دينيا وملتحيًا والأخر منحرف متورط في الكثير من عمليات تجارة المخدرات مع مجموعة من الأشخاص، وتدور الأحداث وصراع بينهم حتى يتورط ضياء في جريمة قتل.