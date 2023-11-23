نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفية العمري لـ "حبر سري": قدمت 103 فيلم تاريخ كبير ونجحت في الدراما والسينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الفنانة الكبيرة صفية العمري، أنها رفضت تقليد هند رستم لأنها لا تكرر ولم يظهر أحد مثلها، قائلة: "أي شخصية ناجحة بيبقى لها بصمة لا يمكن يكون لها بديل ولو حد طلب مني شخصيتي مش هينفع وكل واحد له بصمة وشخصية وكل واحد له شكل خاص".

وأشار صفية العمري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها قدمت 103 فيلم في السينما وحصلت على جواز في معظمهم، مضيفة: "أخذت جوائز وتاريخ كبير جدا ومقدرش أقول منجحتش في الدراما والسينما، ولكن في أدوار في الدراما مسيطرة لأنها ظلت كثيرا مع الناس".

وتابع: "دور حكمت السلحدار أخذت سنين كثيرة وقدمتها في 5 أجزاء بخمس رمضانات ولغاية النهاردة شغالة على ولكن عملت افلام مع كبار المخرجين والفنانين في مصر وحكمت السلحدار هي اللي سيطرة في الآخر".