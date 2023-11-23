نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة جديدة للقاء سويدان في كواليس "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الفنانة لقاء سويدان، تصوير مشاهدها في مسلسل "الوصفة السحرية" مؤكدا انه دور مختلف تماما وانها تظهر بلوك وشخصية مختلفة وتجسد دور "هانيا".

وأضافت لقاء سويدان، في بيان ان العمل يدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي عن العلاقات بين الأزواج والأصدقاء بشكل مميز.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، لقاء سويدان، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمى، سلوي محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

يذكر أن شيري عادل انتهت مؤخرا من تصوير فيلمين جديدين، الأول "أصل الحكاية" وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، والذى تجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.