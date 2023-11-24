نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلاء بدر تعلق على تكرار ظهورها في أدوار الأم:' الممثل لازم يعمل كل الأدوار.. وأنا مش بمثل نفسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن سبب موافقتها على الظهور بدور أم في الأعمال الفنية لافتة إلي أنها ممثلة يجب أن تجيد كل الأدوار.



وقالت نجلاء بدر في تصريحات خاصة لـ عرب وود:' أنا بشوف إني أنا ممثلة لازم أكون بعرف أعمل كل الأدوار، الممثل لازم يعرف يجسد شخصيات أخري في أعمار أخرى في مراحل أخرى بظروف أخري



أضافت نجلاء بدر:' اللي هيخليني أعمل مواصفات ست في مسلسل ما أعمل جدة، ما أعمل مجنونة أنا بعتبرها حالة تمثيلية ملهاش علاقة أنا نفسي اطلع ازاي لاني مبمثلش نفسي أنا بمثل شخصية ايا كان ظروفها ايه، متجوزة مطلقة، عندها أولاد معندهاش أولاد



تابعت:' للاسف أنا بشوف الفكر ده مقيد جدا للفن وللفنان نفسه.

أبطال مسلسل صوت وصورة



يذكر أن مسلسل "صوت وصورة " كان من بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.



