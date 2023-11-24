مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية يلتقي شباب "أهل مصر"

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أحمد جودة - القاهرة - التقى اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، اليوم الخميس، شباب البرنامج الرئاسي "أهل مصر" من المحافظات الحدودية المشاركين بالملتقى الثقافي الثالث عشر، الذي تنظمه وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفاء بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023، وذلك لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى المحافظة.

الملتقى الثقافي الثالث عشر

وعبر اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق الحدودية والنائية، عن سعادته بلقاء الشباب، ونقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور، موضحا مدى اهتمام الدولة باستراتيجية بناء الإنسان، وتحدث عن أهمية تعزيز الوعي لدى الشباب، وأكد الاهتمام والمتابعة المستمرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع "أهل مصر" لتحقيق التنمية لأبناء المحافظات الحدودية، وأوضح أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى شباب الوادي الجديد وشباب المحافظات الحدودية المشاركين، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم، وعن طموحاتهم وأحلامهم المستقبلية.

مشروع أهل مصر

وأضاف أن مشروع أهل مصر شارك فيه 90 ألف شاب وفتاة حتى الآن من أبناء مصر بالمحافظات الحدودية، حيث يهدف إلى اكتشاف المواهب وتأهيلهم وإتاحة الفرص لهم من خلال قنوات ومؤسسات رسمية، إلى جانب اختيار بعضهم للمشاركة في تنسيقية شباب الأحزاب ليكونوا فاعلين في الحياة السياسية المصرية.

واستعرض "جمال الدين"، الحالة الأمنية منذ ثورة يناير إلى ثورة 30 يونيو 2013، حين وضعت مصر قدمها على الطريق الصحيح، إضافة إلى جهود مصر في محاربة الإرهاب في العملية الشاملة 2018.

ورحب محافظ الوادي الجديد بالحضور والشباب من المحافظات الحدودية، وتحدث عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمحافظات الحدودية ولمحافظة الوادي الجديد، وسرد الإنجازات التي تحققت بها على كافة المستويات وعرض نماذج لأبطالها في كل مجال.

مشروعات تطوير المواقع الثقافية

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقدمه وزارة الثقافة لأبناء المحافظة، سواء على مستوى مشروعات تطوير المواقع الثقافية أو البرامج الثقافية والمشروعات الفنية المقدمة، وأثنى على اختيار المحافظة عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، مرحبا بشباب "أهل مصر" من المحافظات الحدودية الستة، ومهنئا خريجي "ابدأ حلمك" من شباب الداخلة والخارجة.

أبرز الفعاليات

من جانبه نقل عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، تحيات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، للحضور، واستعرض عددا من الفعاليات والأنشطة التى قدمتها الهيئة خلال 2023 احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية، منها مشروع "ابدأ حلمك" حيث تم تخريج دفعتي شباب المسرحيين بمدينة الخارجة والداخلة، ومؤتمر أدباء مصر في دورته 35، والملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية، والبرنامج المركزي لليالي رمضان الثقافية والفنية، وبعثة الجمع الميداني لأطلس المأثورات الشعبية لجمع تراث المحافظة بهدف الحفاظ عليه ورعاية الحرفة التقليدية المميزة للوادي الجديد دعما للاستثمار الثقافي، مؤكدا استمرار البرامج المكثفة خلال الفترة المقبلة، إيمانا بمواهب أبناء المحافظة وكافة المحافظات الحدودية.

أبرز الحاضرين

حضر الفعاليات حنان مجدي نائب المحافظ، د. أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، ابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، وأعضاء النقابات والأحزاب السياسية، وعواقل ومشايخ المحافظة.

يذكر أن الملتقى يقام ضمن البرنامج الرئاسي "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، ويشارك فيه 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي "شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح"، إضافة إلى أطفال حي الأسمرات بالقاهرة، ويشهد الملتقى مجموعة من الفعاليات تتنوع ما بين المسابقات الثقافية، واللقاءات التوعوية والتثقيفية حول تطوير الذات، وتنمية روح الولاء والانتماء، بالإضافة إلى الورش الأدبية والفنية.