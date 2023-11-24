نجلاء بدر،: أتمنى تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي لأنها تكنولوجيا قادمة بقوة (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن رأيها في تأثير الذكاء الاصطناعي خاصة أنها هي القضية التي تناولتها مسلسل "صوت وصورة" مؤخرا موضحة أنها تراها سلاح ذو حدين.

وقالت نجلاء بدر في تصريحات تلفزيونية: “الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين زيه زي أي حاجه في الدنيا ممكن يطور في الصورة ممكن يطور في التكنولوجيا ممكن يسهل حاجات كتير لكن الأهم إن محدش يستخدمه غلط أو يستخدمه دون علمك أو دون موافقتك”.

وأضافت: “برغم أنه داخل وداخل بقوة لكن لازم في نفس الوقت ودي تكنولوجيا هنتعايش معاها أجلا أم عاجلا وده طبيعي لكن أمل أن يكون في تقنين لاستخدام الذكاء الاصطناعي”

وكشفت عن سبب موافقتها على الظهور بدور أم في الأعمال الفنية، موضحة أنها ممثلة ويجب أن تجيد تقديم كل الأدوار.

تصريحات سابقة لـ نجلاء بدر



وتحدثت نجلاء بدر في تصريحات سابقة لـ “عرب وود” قائلة:' أنا بشوف إني أنا ممثلة لازم أكون بعرف أعمل كل الأدوار، الممثل لازم يعرف يجسد شخصيات أخري في أعمار أخرى في مراحل أخرى بظروف أخري



تابعت نجلاء بدر:' اللي هيخليني أعمل مواصفات ست في مسلسل ما أعمل جدة، ما أعمل مجنونة أنا بعتبرها حالة تمثيلية ملهاش علاقة أنا نفسي اطلع ازاي لاني مبمثلش نفسي أنا بمثل شخصية ايا كان ظروفها ايه، متجوزة مطلقة، عندها أولاد معندهاش أولاد

"صوت وصورة"

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة " كان من بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب.



