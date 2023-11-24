درة برفقة هاني سلامة من كواليس مسلسلهما الجديد "الذنب"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة درة لمسلسلها الجديد بعنوان "الذنب" والذي تخوض بطولته مع الفنان هاني سلامه، ومن المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون قبل رمضان 2024.



مسلسل "الذنب"

وشاركت درة صور تجمعها بـ هاني سلامة من كواليس تصوير مسلسل الذنب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت عليها قائلة: “من كواليس مسلسل الذنب قريبا مع هاني سلامة نادية والدكتور سليمان”.





تفاصيل مسلسل الذنب





مسلسل الذنب للكاتبة شاهيناز الفقى وسيناريو وحوار رضا عبد الرزاق ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم ماجد المصري وبسنت شوقي والمسلسل مكون من 10 حلقات.



أعمال سابقة جمعت بين هاني سلامة ودرة

اجتمع كل من هاني سلامة ودرة، في كثير من الأعمال الفنية، أبرزها: الأولة في الغرام ونصيبي وقسمتك وكان آخر اعمالهم معا مسلسلبين السما والأرض والذي عرض عام 2021، وشاركهما في العمل الأخير كلًا من: سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، نجلاءبدر، يسرا اللوزي، كمال آدهم، نور صالح، محمود البزاوي، محمد ثروت، والعمل من مأخوذ من رواية الكاتب الراحل نجيب محفوظ، وكتب السيناريو إسلام حافظ، ومن إخراج محمد جمال العدل.



آخر أعمال درة



يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، "مسلسل الأجهر"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2023.



والعمل بطولة كلا من عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.



أحداث مسلسل الأجهر

وتدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول الشاب يوسف الأجهر ويجسده عمرو سعد الذي يجد نفسه متهما بقتل أمه،وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.



