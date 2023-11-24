انت الأن تتابع خبر فيديو المطبخ انجي حمادة وكروان مشاكل.. أثار غضب الجمهور على السوشيال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -انتشر فيديو المطبخ انجي حمادة والتيك توكر كروان مشاكل وهو المخل للأدب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الذي احتوى على محتوى خادش للحياء وأثارت غضب جميع المشاهدين والمتابعين على السوشيال ميديا.

فيديو المطبخ انجي حمادة وكروان مشاكل

وجاء فيديو المطبخ انجي حمادة وكروان مشاكل بمثابة صدمة للجميع لأنه يحتوى على الكثير من المشاهد الغير أخلاقية، وهي التي تتنافي مع الآداب العامة وعادات وتقاليد المجتمع، وظهروا فيها بملابس عارية، وهذا ما أدي إلى أثارة غضب جميع المتابعين بسبب خدشهم للحياء العام.

وانتشر اسم كروان مشاكل وإنجي حمادة على تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديوهات الخاصة بهم وطلب الجمهور بمحاسبتهم، ومن ناحية المحامي أشرف فرحات ببلاغ ضد التيك توكر كروان مشاكل وسيدة تعرف باسم إنجي حمادة اتهمهم بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور من خلال نشر فيديوهات مخلة بالأدب والحياء.

كروان مشاكل وإنجي حمادة

وجاء في بلاغ المحامي “إن التيك توكر كروان مشاكل وإنجي حمادة بثا محتوى إباحيا، من خلال قناتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة الحرام”، وتعد من أبرز القضايا التي تم الكشف عنها مؤخراً من قبل المحامي العام.

وجاء في البلاغ أن المحتوى الذي يقدمه المشكو في حقهما عن طريق قناتهما، وهو يحرض على الفسق والفجور وهذا بجانب بعض الحركات الجنسية الصريحة، والنيابة أمرت جهات التحقيق باستدعاء التيك توكر كروان مشاكل وإنجي حمادة لاستماع إلى أقوالهم في البلاغ المقدم ضده، وهو الخاص بالتعدي على القيم والمبادئ الخاصة بالمجتمع ونشر الفسق والفجور، وهذا من خلال نشر فيديوهات مخلة للأدب والحياء العام.