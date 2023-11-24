نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرى نصر الله يعلق على مشهدين من مسلسل "بطن الحوت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج يسرى نصر الله عن رأيه في مشهدين بمسلسل “ بطن الحوت” من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتب يسرى نصر الله: "لفت نظري إن ناس إن كذا حد سألني عن رأيي في كروان مشاكل في مسلسل “بطن الحوت”.. أنا ما كنتش عارف مين كروان مشاكل أصلا ومش من متابعين ترندات تيك توك وانستاجرام. سألت وعرفت إنه طالع ف مشهدين في الحلقة التانية. مشهدين عجبوني جدا لإن فيهم حاجة "حقيقية".

وتابع: "حاجة بحبها لما أشوف شخصية ثانوية ويبقى انطباعي إنها حقيقية ومش مجرد حد بييجي "يدلي بأقواله"، حد بيحسسني إن وراه حكاية وحياة ماعرفهاش وغالبا مش ح اعرفها بس نفسي أعرفها، ساعات كمخرج بادور على ده. بادور على "وش" مش بيمثل بس هو ببساطة حقيقي.

تصدره للترند

تصدر مسلسل بطن الحوت، محركات البحث الإلكترونية عبر تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تساءل الكثير من المتابعين عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل بطن الحوت.

تدور أحداث مسلسل بطن الحوت في إطار إجتماعي، حول شاب يدعي "ضياء" وهو النجم محمد فراج، وشقيقه النجم باسم سمرة والذي يدعي "هلال"، ويعمل الثنائي في صناعة الفخار، ولكن "ضياء" هو شخص ملتزم دينيًا، أم شقيقه "هلال" يعمل في تجارة المخدرات ضمن أحداث مسلسل بطن الحوت، ومع تتابع الأحداث يتورط "ضياء" مع شقيقه في جريمة قتل

يشارك في بطولة مسلسل بطن الحوت كل من محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، يوسف عثمان، هاجر السراج، عبدالعزيز مخيون، وعصام عمر، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.