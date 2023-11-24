نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام حجاج تعلن عن تبنيها نفقة علاج طفل فلسطيني.. وتؤكد: "مستعدة اتحمل رعايته" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ريهام حجاج عن إستعدادها لتبنى حالة علاج طفل فلسطيني بترت يده بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.





ريهام حجاج تعلن تبني علاج طفل فلسطيني





وشاركت ريهام فيديو للطفل الفلسطيني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت عليه قائلة: “ يا حبيبى يا ابنى.. الطفل دا محتاج ييجي مصر فورا وانا مستعدة اتحمل رعايته وعلاجه بس يدخل مصر أرجو تدخلكل الجهات المعنية".





أحدث أعمال ريهام حجاج





تستعد الفنانة ريهام حجاج، للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل صدفة، من المفترض أن تبدأ تصوير مسلسلها الجديد آخر الشهر الحالي، وانضم مؤخرًا فراس سعيد لأبطال المسلسل.





أبطال مسلسل "صدفة"

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، رحاب الجمل، سلوى خطاب، فراس سعيد، عصام السقا، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.





آخر أعمال ريهام حجاج

ويذكر ان آخر أعمال ريهام حجاج الدرامية مسلسل جميلة، بطولة عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.



قصة مسلسل جميلة



ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاج متزوجة من هاني عادل.