نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا للرئيس السيسي: دلوقتي عرفنا ليه بنصرف على التسليح وعلى الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أحمد السقا، على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك خلال فيلم تسجيلي عرض لإحتفالية دعم مصر لفلسطين التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السقا: "في البداية كلنا كنا مستغربين، تسليح الجيش والفلوس اللي بتتصرف على الجيش، لكن دلوقتي بس عرفنا ليه بنصرف على التسليح وعلى الجيش، وإن شاء الله مصر اللي جاي أحلى بكتير".

واستكمل حديثه قائلا: "أنا أدعمك سياسيا، خصوصا بعد الضغوط السياسية التي نتعرض لها من العالم كله".

مسلسل "العتاولة"

ومن ناحية أخري، يواصل الفنان أحمد السقا، التحضير لمسلسله الجديد بعنوان “العتاولة” الذي يشاركه البطولة النجم طارق لطفي، ومن المقرر بدء التصوير في مطلع ديسمبر المقبل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

مسلسل العتاولة يشارك في بطولته كل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، وهدى الإتربي، وتواصل الشركة المنتجة باقي الترشيحات لأبطال العمل والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل "العتاولة"

مسلسل العتاولة يدور في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلاله أحمد السقا وطارق لطفي شقيقين وهما خارجين عن القانون ضمن الأحداث.

وعلى صعيد آخر، يعد مسلسل العتاولة هو التعاون الثاني بين أحمد السقا وطارق لطفي، بعد مرور أكثر من 20 عامًا على تعاونهما الأول من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، والذي شاركهما بطولة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كل من محمد هنيدي، منى زكي، هاني رمزي، غادة عادل، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد