نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شيرين رضا تبتعد عن موسم رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النجمة شيرين رضا، عدم مشاركتها في أي أعمال فنية خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك خلال حوارها في برنامج "ET بالعربي".

وقالت شيرين رضا: "مش هتشوفوني في رمضان 2024، وبقالي كام سنة واخدة بريك من رمضان لأن التصوير في رمضان صعب جدا وبنبتدي كل حاجة متأخر، وكان فيه مسلسل شاركت فيه آخر يوم تصوير خلصنا 6 بعد المغرب".

وأضافت: "المشكلة في رمضان أن مش بيبقى في وقت فبنضطر نقول الكلام من غير تمثيل من غير فن.. وده مش حاجة بحبها".

مسلسل "وبينا معاد"

ومن ناحية أخري، تواصل الفنانة شيرين رضا تصوير الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد" الذي حقق نجاحا كبيرًا، وشاركها في البطولة صبري فواز، محمد سليمان، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، تأليف وإخراج هاني كمال.

فيلم مقسوم

كما تواصل شيرين رضا في الفترة الحالية تصوير فيلم "مقسوم" الذي يشارك في بطولته ليلى علوي، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي موسيقي كوميدي.