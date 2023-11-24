مراد مكرم يمدح منتج "صوت وصورة": "فنان ومتحمس"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان مراد مكرم رسالة شكر لمنتج مسلسل “صوت وصورة” تامر مرتضى، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

مرتد مكرم يشكر منتج صوت وصورة





وشارك مكرم صورة برفقة المنتج تامر مرتضى منتج مسلسل صوت وصورة وعلق عليها قائلا: لو عجبكم مسلسل صوت وصوره،فلازم تعرفواان وراه فريق العمل الكبير أو ي اللي انتوا شايفينه في الصوره،منتج فنان متحمس للعمل ومستعد يعمل كل حاجه علشان يطلع بالصورهاللائقه شكرا تامر مرتضي.









أحداث مسلسل صوت وصورة





المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضةعند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.





أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى،فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى،أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدىالسباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.





آخر أعمال مراد مكرم





ويذكر أن آخر أعمال مراد مكرم هو مشاركته في مسلسل" علاقة مشروعة" الذي تم عرضه 2023، في الموسم الرمضاني الماضي،





العمل من بطولة الفنان ياسر جلال، بسين شوقي، ميمي جمال، نضال الشافعي، مي عمر ومحمود فارس، العمل من تأليف سماحالحريري، ومن إخراج خالد مرعي.





أحداث مسلسل علاقة مشروعة





وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، منخلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقشالعمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.