نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى إبراهيم لـ جمهورها: "أنا غلطت ممكن تسامحوني؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية نجوى إبراهيم علي تقديم رسالة شكر وامتنان لجمهورها، حيث عبرت عن تقديرها الكبير للتفاعل الداعم والتعاطف الذي شعرت به منهم خلال حلقات برنامجها "بيت العز" الذي يُبث عبر نجوم إف إم.

وقالت نجوى إبراهيم: "الأسبوع اللي فات حسيت إني غلطت جدا، أنا مش من النوع الشكاي، واللي قلته مكانش شكوى كانت مشاركة معاكم".

وتابعت حديثها: "لما روحت قعدت أبكي يومين ثلاثة، لإني لقيت ناس كثيرة مليانة حب، وكمية الدعوات اللي جاءت لي لو كانوا هيقطعوا إيدي مش هتتقطع من كثرة الدعوات، رب ضارة نافعة".

واستكملت نجوي إبراهيم: "لأن جلد الذات طبيعتي وضميري مستيقظ علطول قلت ليه أنكد عليكم؟ كل واحد فيه اللي مكفيه، وليه أطلع أقول كده والموضوع بقاله شهرين ثلاثة، وبجري فيه لوحدي مع ولادي وعيلتي، مكانش يصح أقول كده".

وتوجهت نجوى إبراهيم بنداء إلى جمهورها، حيث طلبت التماس العذر قائلة: "أتمنى أن تسامحوني دون أدنى شك في حبي واحترامي لكم، وأقدر كل حب تقديمكم".

ووضحت نجوى إبراهيم حالتها الصحية وتقول: "نسأل الله أن يستجيب لدعائكم، وأتمنى أن يأتي كل شيء بخير بعد أسبوعين أو ثلاثة، سأطمئنكم، لا تقلقوا ودعوني أحمل همكم، فأنا هنا لأدعمكم".

أثارت الإعلامية نجوى إبراهيم تعاطفًا كبيرًا من جمهورها، بعدما اعلنت مرضها، وتصدرت محركات البحث جوجل، بعدما كشفت عن إصابتها بمرض السرطان وإجرائها عمليات جراحية عدّة، بعد تعرضها لتعليقات عدتها «سلبية» من متابعين لبرنامجها «بيت العز» الذي يُبث على إذاعة «نجوم إف إم»، وعبّر عدد من الفنانين والجمهور عن تعاطفهم معها

من هي نجوي إبراهيم

ولدت الاعلامية نجوى إبراهيم 28 أبريل 1946، حصلت علي شهادة الثانوية العامة المصرية من مدرسة مصر الجديدة الثانوية بنات، حصلت على ليسانس من قسم اجتماع بكلية الآداب، بدأت كمذيعة في التلفزيون العربي في القاهرة عام 1965،عملت في التليفزيون المصري في التليفزيون العربي، قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية، يعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينات وأوائل التسعينات باسم «ماما نجوى»، تزوجت من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني غسان كنفاني، تولت رئاسة قناة النيل للاسرة والطفل عام 1998، وأخيرًا تزوجت من أمير سعودي.

أعمال نجوي إبراهيم

ويذاع حاليا برنامج" بيت العز " للاعلامية نجوي ابراهيم يوم الخميس من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرًا على إذاعة وتليفزيون نجوم إف إم، وهو برنامج اجتماعى يقوم على تقديم استشارات اجتماعية، وأدارت خلال حلقة الخميس الموافق 9 أغسطس حوارًا عن مشاكل الشباب، حيث يعتمد البرنامج على الصراحة والعقلانية والأسلوب الهادئ الذي عرفت به الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم في تناول كافة القضايا، وكان أخر أعمالها في التلفزيون هو مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” مع الفنان عادل إمام حيث قدم شخصية أستاذ جامعي يساري الفكر ويعمل في كلية الزراعة وثائر على الأوضاع السياسية قبل ثورة 25 يناير 2011،مشكلة زواجه الرئيسية هي عدم إنجابه، يخوض أحداث ثورة 25 يناير، ويتزامن ذلك مع انفصاله عن زوجته بسبب عدم الإنجاب، ويخوض تجربة تولي منصب حكومي كبير في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، ويخوض صراعات شخصية تتزامن مع مفاجآت عديدة وصادمة تظهر في حياته.