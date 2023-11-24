نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاكتئاب يصيب تامر حسنى بسبب أحداث فلسطين.. وهذه نصيحة طبيبه له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم نجم الجيل تامر حسني، منذ بداية أزمة فلسطين مع الإحتلال الإسرائيلي، القضية الفلسطينية وأهالي غزة وتضامن معاهم.

وأعلن دعمه لهم من خلال التبرع لجمعية الهلال الأحمر وإيقاف كافة أنشطته الفنية لحين انتهاء الأزمة.

وقد تحولت كافة منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بنجم الجيل إلى أدعية وطرق كثيرة لتوصيل الدعم والمساعدات لأهالي غزة.

تامر حسني

الطبيب المعالج لتامر حسني يعلن إصابته بالاكتئاب الحاد وهذه نصيحته له

وقد أعلن طبيب الأنف والاذن والحنجرة الخاص بنجم الجيل عن إصابته بمرض عضوي وذلك نتيجة مروره باكتئاب حاد، بسبب مشاهدته الكثيرة ومتابعته المستمرة لأحداث غزة وأيضًا إيقافه لكافة أعماله الفنية وامتناعه عن العمل، بالرغم من عودة جميع الفنانين إلى أعمالهم الفنية وذلك لأن عملهم الفنية هو مصدر رزقهم.

ونصحه طبيبه المُعالج بالعودة وممارسة عمله لكي يخرج من حالة الاكتئاب هذه.

تامر حسني

تامر حسني يوقف أنشطته الفنية لحين انتهاء أزمة فلسطين

وفي سياق متصل، يذكر أنه قد أعلن مصدر مقرب من نجم الجيل تامر حسني في تصريحات صحفية عن اعتذار تامر حسني عن جولة غنائية عالمية يقدم بها 20 حفلة في أشهر بلدان العالم، وأيضًا عن اعتذاره عن احياء 40 حفل زفاف داخل وخارج مصر وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن تامر حسني أيضا إيقاف إصدار باقي ألبومه الحديث “هرمون السعاده” وتحضيرات فيلمه المقبل؛ لنفس الأسباب.

تامر حسني

تامر حسني يسعي لتقديم المساعدات لأهالي غزة

وأضاف المصدر المقرب في تصريحات صحفية عن أن نجم الجيل تامر حسني يمر بحالة اكتئاب حادة وممتنع عن الكلام في أي أمور سوى الأحداث في غزه علما بأنه أعلن عن تبرعه منذ أول أيام الأزمة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع قائلًا: يقوم تامر حسني حاليًا بعمل حملة تبرعات جديدة يشارك فيها هو وأصدقائه من رجال الأعمال الكبار لأهالي غزة.