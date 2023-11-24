نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. وليد فواز يروج لمسلسل "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان وليد فواز لمسلسله الجديد العودة وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

مسلسل “العودة”





وشارك فواز صورة البوستر الدعائي لمسلسل العودة عبر إنستجرام وعلق عليه قائلًا: "قريبًا جدًا".



تفاصيل مسلسل "العودة"





ينتمي مسلسل "العودة" إلى الدراما الصعيدية، ويناقش العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الذهب.





أبطال مسلسل "العودة"



يضم مسلسل "العودة" مجموعة من الفنانين منهم: شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمدعلى رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارةنور.





والمسلسل من إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.





آخر أعمال وليد فواز





وعرض خلال اليومين الماضيين لوليد فواز مسلسل صوت وصورة وهو بطولة كلا من حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر،عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عمادصفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهورخاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالكوإخراج محمود عبدالتواب.





أحداث مسلسل صوت وصورة





المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضةعند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفيعبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.