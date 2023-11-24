"أنا مش شيخ وبتكلم كإنسان".. تامر حسني يقدم نصيحة لجمهوره بشأن الصلاة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص نجم الجيل تامر حسني، على تشجيع جمهوره في كافة جوانب الحياة سواء لتحقيق أحلامهم أو أمور كثيرة، ويستخدم تامر حسني في الفترة الأخيرة منصات التواصل الإجتماعي الخاصة به لنشر تجارب حياتيه له في الانتظام في الصلاة أو نشره لبعض تفسيرات الآيات القرآنية.

وشارك نجم الجيل، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" جمهوره منشورا يتحدث فيه مع جمهوره عن الصلاة وكيفية الانتظام فيها.

وقال: "انت مش منافق انت مجاهد، بوست طويل بس اللي هيقراه للآخر هيكون محتاجه جدًا والله العظيم، بخصوص الصلاه هحكي حاجه حصلت معايا حبيت اشارككم بيها للي يهمه الامر ….

"في اكيد فيكم مش بيصلي أو بيقطع في الصلاه اللي بيقطع في الصلاه عايز اقول … افضل قاوم شيطانك لحد ما تنتصر. ده حصل معايا شخصيًا اواظب واقطع ميت مره لحد ما استقريت مها اخد وقت ثوابك هيكون اكبر لانك بتجاهد نفسك وشيطانك عشان خاطر ربنا، أخد وقت ثوابك هيكون أكبر لأنك بتجاهد نفسك وشيطانك عشان خاطر ربنا.. فيه نوع تاني اللي بيقول هبدأ من بكرا وميقدرش ويقول معلش بكرا وًميقدرش تالت وميقدرش عاشر أحب أقوله حتى لو عزمت النيه 1000 مرة ومش بتنفذ".

تامر حسني: ربنا بيفضل مستنيك بمنتهى الحب

وتابع تامر حسني: "ربنا بيفضل مستنيك بمنتهى الحب لأنه شايف مجهود نيتك في الأسرار على الرغبة حتى لو مش قادر تنفذ هيجازيك خير برضو على رغبتك حتى لو منفذتش لسه وهيبقى مستنيك تاخد القرار وفاتحلك إيده بكل حب عشان تنطلق وتدخل في رحمته وفي معيته، في الوقت ده بيبقى حواليك ناس يا بيشجعوك ودول ناس تمسك فيهم يا ناس مش بتصلي ياريت تبعد عنهم هما مش عايزينك تصلي غيره منك لأنهم من جواهم مقتنعين بربنا بس بيكابروا فبيزعلوا عشان متبقاش أعلى منهم عند ربنا حتى لو في شيء من الذنوب بتعملها عادي كلنا خطائين أوعى تخليهم يقولولك يا عم أنت بتعمل ذنب كذا وكذا ازاي تصلي يا منافق لا.. وألف لا أنت مش منافق أنت مجاهد لنفسك ولشيطانك يعني في تحدي أكبر ثوابه أكبر بكتير عشان بقى خاطر ربنا غالي عندك وبتعمل اللي هو عايزه إنك تصلي وكل ما تغلط تروحله هو بيحب كده وهيسامحك عادي.. ولو غلط وروحتله 1000 مرة المهم إن كل مره يبقى عندك نية الارتقاء بنفسك معاه وتتصدق كتير صدقوني في قوة خارقة في تأثير الصدقة وفي كل ذنب عليكم بالناس البسطاء فرحوهم أوي".

تامر حسني:أنا مش شيخ وكل حرف بعرفه بحب أوصله ليكم

وأضاف: "ربنا هيفرحك أوي أوي.. أنا مش شيخ يا جماعة ومش بتكلم كفنان لا أنا بتكلم كإنسان أنا بقالي سنين يمكن من أكتر الناس اللي بتقرأ في العالم في كل الاتجاهات أنا فعلًا بصحى من النوم بثقف نفسي وكل حرف بعرفه وكل معنى جميل أعرفه بحب أوصله ليكم دي إنسانيات عشان إحنا كبشر أخوات لازم نقوي بعض.. المهم الناس لازم تفرق بين معاملة البشر للبشر ومعاملة ربنا للبشر.. يعني البشر لو مسألتش فيه يومين هو مش هيسأل فيك 10 وهيردهالك بس ربنا مش كده اوعوا تشوفوا ربنا بيعاملنا كده.. ربنا يعني الرحمة كلها بالعكس بيفضل يناديلك كل يوم 5 مرات ولسنوات وأنت مش بترد وبيقولك أنا أكبر من اللي بتعمله تعالى أصلحلك روحك وأشوف احتياجاتك وأشفيك وأريح قلبك وأنت بتهمله ومش مرة لا سنين كتير وكل يوم 5 مرات ينادي بعظمته وجلاله وأنت برضو مش بترد ونسمعه بيقول في الآذان الله أكبر يعني يا فلان مهما كنت بتعمل إيه.. أنا اكبر وأهم.. تعالى خد مصلحتك واعمل لروحك صيانة ومش ببلاش لا ده ربنا ساعتها بيكتبلك ملايين النجاحات والأموال والرحمات وإسقاط الذنوب ويفديك ويشفيك وينور بصيرتك كفاية اسمك هيبقى مع الناس اللي مكرمهم تحت معيته وحمايته".

تامر حسني:ربنا مستنيك تطلب منه عشان يرضيك ويشيل ذنوبك

وتابع حديثه قائلًا: "وأنت برضو مش بتروح ومش مقدر النعمة دي جرب تفهم وتحس إن لمّا نسمع آذان بيقول الله أكبر جرب إنك تفهم المعني إن الله أكبر من اللي بتعمله دلوقتي حالًا وإن ربنا مستنيك تطلب منه عشان يرضيك ويشيل ذنوبك ومهما كنت بتغلط وترجع تصلي عادي دا أصلًا لازم عشان تمسح الذنب اللي فات.. الصلاة والصدقة بيمحوا السيئة والصدقة بتطفئ غضب الرب يعني هتنضف وتمسح في مشوارك مع ربنا غلطة غلطة وكمان هيبدلهم ليك حسنات في أحلى من كده بالذمة !!!؟؟؟ وممكن في دعوة صادقة يمحوا ربنا كل ذنوب عمرك تخيلوا بقى".

تامر حسني: اللي عنده مصحف في بيته عنده الجنة

ثم اختتم رسالته: "هو دا صراع الدنيا هنآمن بربنا من غير ما نشوفه وهنعمل بالكنز اللي في القرآن أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله اللي عنده مصحف في بيته هو عنده الجنة ومش فاهمها عنده دليل واضح جواه أغلى من الكنز خصص في اللايف ستايل عندك مهما كنت بتغلط عادي ربنا تواب وأفضل قلل من ذنوبك أفضل قللها واحدة واحدة ده اسمه جهاد مع النفس يعني شيء عظيم ربنا شاهد على مجهودك فيه حتى لو روحت وجيت وروحت وجيت كل دي محاولات ربنا يحبك أكتر عشانها وهتكسب في الآخر إن شاء الله.. ربنا وصلاته والصدقة وبر الوالدين.. وشغلك. وأصحابك.. اهتم بكل دول اليوم طويل 24 ساعة عيشهم صح يا صاحبي عادي والله في وقت ونص لكل دول".