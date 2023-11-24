نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف صاحبة بنسيون في "السرداب" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت لنجمة رانيا يوسف، لمسلسلها الجديد بعنوان "السرداب" والذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



مسلسل "السرداب"

وشاركت رانيا مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وعلقت عليها قائلة: "قريب هتنورونا في بنسيون دلال من مسلسل السرداب ١٩٤٣.





تفاصيل شخصية رانيا يوسف في السرداب

وتجسد رانيا فى المسلسل شخصية دلال صاحبة بنسيون يدور فيها العديد من القصص المثيرة والتى تضم مجموعة كبيرة من النجوم.

مسلسل وبقينا اتنين

وتواصل رانيا يوسف حاليا تصوير مسلسل وبقينا اتنين مع شريف منير ومن المفترض عرضه نهاية الشهر على إحدىقنوات المتحدة.





أبطال وبقينا اتنين





مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسىوإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرضه على قناة ON خلال الفترة المقبلة.





فيلم كتف قانوني





انتهت رانيا يوسف مؤخرا من تصوير مشاهدها كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "كتف قانون" مع هالة صدقى، والفيلم يشارك في بطولتهسيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرفمنهم يسرا، إلهام شاهين، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيزوتدور.





أعمال جديدة لـ رانيا يوسف

وتستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامى يناقش الفيلم العديد من القضاياالاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015



