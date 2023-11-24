محامي محمد رمضان يحسم الجدل حول قرار حبسه سنة (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، علي نفي صدور حكم قضائي جديد يقضي بحبسه، بتهمة نشر أخبار كاذبة حول أحد البنوك في مصر، وذلك خلال حواره مع برنامج "ET بالعربي".

وقال محامي محمد رمضان: "هذا الحكم القضائي ليس جديدًا، ولم يصدر اليوم كما يروج البعض، بل صدر قبل نحو شهرين، بالحكم على محمد رمضان غيابيًا بالحبس لمدة عام".

وتابع أنه جرى تقديم طعن على هذا الحكم قبل أسابيع، ولازالت القضية منظورة أمام القضاء، ومن المقرر صدور نتيجة الطعن خلال شهر تقريبًا.

التفاصيل الكاملة لحبس محمد رمضان

قضت محكمة الجيزة، بمعاقبة الفنان محمد رمضان حبس سنة غيابيا، بتهمة ترويج اخبار كاذبة ضد إحدي البنوك.

كانت سبب الدعوي أن الفنان محمد رمضان، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

مما تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.

وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك.

حفل محمد رمضان

ومن ناحية أخري، يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 24 نوفمبر الجاري

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى والتي تحمل اسم الفئة الذهبية بمبلغ 230 ريال بما يعادل 1800 جنيهًا مصريًا، والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي بما يعادل 1400 جنيهًا مصريًا، أما الفئة الثالثة بـ115 ريال بما يعادل 940 جنيهًا.

وكان قد ظهر الفنان محمد رمضان على جمهوره، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "وكشف الفنان محمد رمضان خلال البث المباشر الذى قام به أثناء تواجده في طائرة خاصة، عن أنه يستعد للوصول إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما دعم الشعب الفلسطيني في الحرب التي يخوضونها حاليًا.