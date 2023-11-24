نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا روجت سيمون لدورها في "صيد العقارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت المطربة سيمون، لدورها في مسلسل “ صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

منشور

وكتبت سيمون: "حبيبتي غادة عبد الرازق

(صيد العقارب)"

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات نورتي الشاشة، ربنا يكرمك ويوفقك، الف مليووون مبروووك، النجمتان غادة عبد الرازق وسيمون أكيد في عظمة، ناطرينكم، ان شاء الله هتكسروا الدنيا، سيمون الرقيقة والموهوبة تستاهلي كل خير،وغيرها من التعليقات.

يذكر أن مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم رياض الخولي وماجد المصري، وأحمد ماهر ومجدي بدر، وعماد صفوت وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، وانتشرت مؤخرا صورا من كواليس جلسة قراءة السيناريو التي حضرها معظم أبطال العمل، حيث أنه متوقع أن يبدأ التصوير خلال أيام قليلة.

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون اغنية اتغير عشاني، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي

رمز الصمود



في سياق آخر حصلت الفنانة سيمون على عدد كبير من تفاعل الجمهور من خلال طرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "رمز الصمود"،تضامنا مع فلسطين وذلك شاركت "سيمون" جمهورها بمقطع من الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه: "الأغنية من كلمات المستشار أشرف الخولي، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع أمير طاحون، انتاج مصر ميديا production احمد خيرت.