بعد تكريمها في المغرب.. انتصار: "سعيدة بتكريمي في مهرجان الفيلم بالحسيمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة إنتصار متابعيها صوره، من تكريمها في المهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



تكريم انتصار في المغرب



وظهرت إنتصار في الصورة وهي ترتدي القفطان المغربي، وفي يدها درع التكريم وذلك عبر حسابها في إنستجرام.



وعلقت على الصورة قائلة: سعدت بوجودي وتكريمي في المهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة، وسط أهلي وأخوتي وأصدقائي في الدولةالشقيقة العزيزة المغرب ونتمني ان نراكم مجددا في اقرب وقت ممكن.









انتصار تنضم لفريق عمل المعلم





انضمت الفنانة إنتصار لفريق عمل مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضانى المقبل، منإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجي.





ويواصل صناع العمل التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أحدث أعمال انتصار

تشارك إنتصار في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة كل من: اسماء جلال،انتصار، محمد محمود وآخرين، وتدور أحداثه في 15 حلقةومن إنتاج عبدالله أبوالفتوح.

ما هي آخر أعمال انتصار؟

شاركت انتصار في رمضان الماضي خلال مسلسل " ضرب نار "، بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل منماجدالمصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامرمجدىوآخرين.

دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر (أحمد العوضي) الذي يعيش في الصعيد، ولكن يسافر إلى القاهرة وتحديداإلىمنطقة شبرا سبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديانبهاظروفهما الصعبة.

برنامج من غير نفسنه

و تشارك انتصار في تقديم برنامج " من غير نفسنة " المذاع على شاشة قناة هي الفضائية، وهو برنامج نسائي ساخر، يشاركها فيالتقديم كلا من بدرية طلبة ونوليا، يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصةمن خلالاستضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.

وتعد قناة " هي " أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرةمنالإعلاميين والفنانين.