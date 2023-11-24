بـ 6 أعمال متنوعة بين سينما ودراما.. انتعاشة فنية لـ أمينة خليل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش النجمة أمينة خليل، خلال الفترة الحالية انتعاشة فنية، وذلك لإرتباطها بالعديد من الأعمال التي تتنوع بين الأعمال الدرامية والأعمال السينمائية، منها أعمال تقوم بالتحضير لها وأخرى تنتظر عرضها.

"شماريخ"





وتنتظر أمينة خليل عرض فيلم شماريخ، والذي من المقرر عرضه يوم ك 7 من ديسمبر المقبل.

وفيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

“أنف وثلاث عيون”





وتظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاةالثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

والفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقيصخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.





فيلم "شقو"





وانتهت أمينة خليل من تصوير فيلم شقو مع النجم عمرو يوسف، ومن المقرر عرضه في موسمأفلام عيد الفطر 2024.

وفيلم شقو للنجم عمرو يوسف مستوحى عن رواية "أمير اللصوص"، حيث تدور أحداث الفيلم، فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية.

فيلم شقو بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم محمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف منهم النجمة الكبيرة يسرا.

"شمس الزناتي"





ويواصل صناع فيلم شمس الزناتي التعاقد مع أبطاله، في الفترة الحالية تمهيدًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.





ويشارك في بطولة العمل كلا من محمد إمام وأمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، ومن تأليف محمدالدباح وإخراج عمرو سلامة.

"فرقة الموت"





تواصل أمينة خليل، خلال هذه الفترة تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان “فرقة الموت” بطولة الفنان أحمد عز.

وتدور أحداث فرقة الموت، خلال فترة الأربعينات في الصعيد، الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد، والفيلم من إنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي وشركة اتحاد الفنانين هشام عبدالخالق.

ويشارك في بطولة فيلم "فرقة الموت" كل من أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، خالد كمال، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.





"الكبير الجزء الـ 8"

وانضمت الفنانة أمينة خليل لفريق عمل مسلسل "الكبير أو ي" الجزء الثامن للنجم احمد مكي والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

ويجري حاليًا الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي جلسات عمل للتحضير للجزء الثاني والاتفاق على كافة التفاصيل من معاينة أماكن التصوير، والأبطال المشاركين في هذا الجزء لبدء تصوير أولي مشاهد العمل.