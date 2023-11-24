فركش.. صناع "فاصل من اللحظات اللذيذة" ينتهون من التصوير

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى صناع فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد والفنان هشام ماجد، من تصوير آخر مشاهده ليدخل مرحلة المونتاج تمهيدًا لعرضه في السينمات.





تفاصيل فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"





وتجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث فاصل من اللحظات اللذيذة دور زوجة هشام ماجد، الذي يعمل مهندس، ويعيشان معا حياة تعيسة،غير التي توقعتها الزوجة، في فترة الحب والخطوبة التي جمعت بين الثنائي ضمن أحداث الفيلم، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما،وتتصاعد الأحداث التي تجمع بين الثنائي اللذين يجتمعان سويًا لثاني مرة في عمل فني.





أبطال فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"



فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد،والطفل جان رامز.



فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة





ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائئ عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.





أحدث فيلم بضع ساعات في يوم ما





وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال العمل الذي يشارك في بطولته مي عمر،عائشة بن أحمد، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، محمد الشرنوبي وأسماء جلال، وإخراج عثمان أبولبن.





آخر أعمال هنا الزاهد





ويذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل "سيب وأنا سيب" الذي عرض الشهر الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول ابراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة.

والعمل من بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، جهاد عصام، وغيرهم من النجوم.





آخر أعمال هشام ماجد

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى، وشارك في بطولتهإلى جانب دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، عبد الله مشرف، وضيوف الشرف محمد ممدوح، لوسى، أحمدفتحى، شيكو، شيماء سيف، عمرو وهبة، جيلان علاء ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.