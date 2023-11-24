نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب منتج إسرائيلي بجانبه.. الجمهور غاضبًا من محمد رمضان: "بتحارب في الإتجاة الغلط يا فنان!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بين جمهوره بعد نشره مقطع فيديو على حسابه الشخصي على منصة "إنستجرام".

وشارك محمد رمضان مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية من تصوير ابنه التي ظهر فيه وهو داخل مكتبه في الرياض، وكشف أنه سوف يوكل له مهمة تصويره لتعيينه ضمن فريق عمله.

وظهر في المقطع الفيديو مكتب محمد رمضان بحانبة عبوة مشروب مياه غازية على المكتب بجواره، وهي إحدى المنتجات التي دعت الجماهير العربية لمقاطعتها لدعمها لاسرائيل.

محمد رمضان يتعرض لإنتقادات

وكان رمضان علق علي الفيديو قائلا: "وانا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض.. ابني جه معايا المكتب قولتلوا قوم صور ڤيديو ولو عجبني هعملك مرتب.. انا بصراحة معجبنيش الڤيديو وعملتله مرتب.. هو ده الڤيديو اللي صوره علي باشا".

ومن ناحية أخري، كشف الفنان محمد رمضان عن استلام منزله في الرياض بشهر سبتمبر الماضي ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أوضح خلاله استلام منزل فاره وعلق قائلا: "الحمد لله امبارح وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض"، ووجه الشكر والتحية للشعب والحكومة السعودية قائلا: "اللهم بارك في هذه الأرض المباركة وأحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار، ثقة في الله نجاح".

قضت محكمة الجيزة، بمعاقبة الفنان محمد رمضان حبس سنة غيابيا، بتهمة ترويج اخبار كاذبة ضد إحدي البنوك.

كانت سبب الدعوي أن الفنان محمد رمضان، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

مما تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي

وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك.