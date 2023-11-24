لهذا السبب.. منى زكي ضمن قائمة تريندات إكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة منى زكي، خلال الساعات الاخيرة، تريند تطبيق التغريدات إكس تويتر سابقًا، وذلك بعد تضامنها مع القضية الفلسطينية أثناء تواجدها وتكريمها في مهرجان الضيافة بدبي.





رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع منى زكي





وتفاعل عدد كبير من مستخدمي إكس على كلمة منى زكي حول القضية الفلسطينية فعلق أحدهم قائلًا: ‏"كلمة مني زكي عن فلسطين فيمهرجان "ضيافة" في دبي ‏متكلمتش عن الجايزة اللي اخدتها ولا التكريم، استغلت المهرجان علشان تتكلم عن فلسطين ‏أحلي كلمة قالتها: "الإنسانية محدش بيعلمهالك، مش لازم يبقي في منظمة بتحط قواعد علشان تعلمك تبقي إنسان".









تكريم منى زكي قي مهرجان الضيافة





وكان قد كرم مهرجان "ضيافة" في مدينة دبي الإماراتية الفنانة منى زكي عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، الذي قدّمته في رمضان الماضي 2023.

منى زكي تدعم الشعب الفلسطيني





ألقت منى زكي خلال تكريمها كلمة عبرت فيها عن حزنها الشديد بسبب أحداث غزة، قائلةً: "فيه حاجة جوانا اتكسرت ومتهيألي مش هترجعغير لما يبقى شعب فلسطين حر وياخد كل حقوقه... الإنسانية محدش بيعلمهالك... الإنسانية أنت بتتولد بيها وبتبقى جواك وعارف إيهقواعدها من غير منظمات تحطلك يعني إيه تبقى إنسان".





ما سبب عدم مشاركة منى زكي في أعمال درامية رمضان المقبل؟





أعلنت عدم المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني المقبل بسبب انشغالها بتصوير عدد من الأعمال السينمائية، حيث بدأت حاليًا فيالتحضير لفيلمها الجديد الذي يحمل اسمًا مبدئيًا "رزق الهبل"، ليُعرض في موسم عيد الفطر المقبل.





أحدث أعمال منى زكي





تواصل تصوير فيلمها الجديد "لعب عيال" الذي تتعاون فيه من جديد مع الفنان كريم عبد العزيز بعد انقطاع لأكثر من 14 عامًا منذ قدّمامعًا فيلم "ولاد العم" عام 2008، وشاركهما في بطولته الفنان شريف منير.





وكانت منى زكي قد انتهت من تصوير فيلم "الجواهرجي" الذي تعود به للتعاون مع الفنان محمد هنيدي بعد أكثر من 22 عامًا منذ فيلمهما "صعيدي في الجامعة الأميركية".

كما تعاقدت منى زكي أخيرًا على بطولة مسلسل بعنوان "طالع نازل"، من إخراج هاني خليفة، ومن المقرر أن يُعرض على إحدى المنصاتالإلكترونية، ويشاركها فيه الفنان شريف سلامة. وتنتظر عرض فيلم "القاهرة مكة" قريبًا، والذي يشارك فيه كل من: شيرين رضا، محمدممدوح، محمد فراج، صابرين، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.