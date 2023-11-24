نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعتزاله.. حمو بيكا يعتذر عن طرح أغانيه مع قدورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على طرحه أغنية جديده بعنوان خطر تجمعه بالمغني المعتزل علي قدورة، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





اعتذار حمو بيكا





وشارك بيكا البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه قائلًا: "احنا بنقدم اعتذار رسمي ليكم جميعًا علي أن فاضل ٣ اغاني تم تسجيلهم قبلاعتزال علي قدورة، الاغاني دي المفروض هتنزل الايام اللي جايه، ومن بعدها مش هيكون فيه اي اغاني تانيه لـ علي قدورة، خالص، مع احترامنا الكامل لقراره بشأن الاعتزال، وربنا يثبته يا رب".





حمو بيكا يدعم الشعب الفلسطيني

طرح حمو بيكا أغنية جديدة بعنوان فداكي يا فلسطين، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، دعمًا لأهالي فلسطين فيظل الأحداث الجارية، وأعلن بيكا عن نيته في التبرع بكل أرباح أغنية فداكي يا فلسطين إلى أهالي غزة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب خلال خاصية استوري: طبعا أنا فنان وفي ظل الظروف اللي بتمر بيها فلسطين وأهالينا هناك، أنا لا أملك إلا الدعم الفني والمادي والمعنوي، فعشان كدا، قررت أعمل أغنية لدعم القضية الفلسطينية و100٪ من أرباحها هتبرع بيها لدعم اخواتنا في غزة.





آخر أعمال حمو بيكا





ويذكر ان اخر اعمال حمو بيكا هو مهرجان (حبيبي ده)، جاء بالتعاون مع عمرو الجزار وأميرة الذهب ومن توزيع غيتو الدخلاوي، كما طرحأغنية تحمل اسم "دلوقتي إحلوينا" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نسبة مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية من الجمهور.



