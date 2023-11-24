نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيم آلين يتحدث عن أحتمالات صناعة جزء خامس من Toy Story في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم القدير تيم آلين المجسد الأصلي لوصت شخصية "باظ يطير" من عالم أفلام "حكاية لعبة"، عن احتمالات عودته في جزء خامس من السلسلة الشهيرة.

ووفق موقع "ديد لاين"، فإن ألين، أكد على أن شركة ديزني، تواصلت معه من أجل العودة لتجسيد صوت الشخصية المحبوبة من الفيلم، كما تواصل مع النجم توم هانكس، المعروف بتجسيد لصوت شخصية راعي البقر "وودي" للعمل على جزء خامس من السلسلة المحبوبة.

جديد أخبار ديزني

وتستمر شركة ديزني في تمسكها بالممثلة الشابة "ريتشل زيجلر، لتقوم بأداء شخصية "سنو وايت" في نسخة سينمائية حية مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي.

ووفق موقع "ديد لاين" قامت شركة ديزني بنشر صورة جديدة حصرية من الفيلم، قبل طرح اعلانه الترويجي، رغم ما احيط به من انتقادات لاختيار بطلة له لا تبدوا مناسبة للدور.

فيلم يواجه أنتقادات

يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني، هجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والاقزام السبع".

و أختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في ادوار بطولة في اعمل مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

و ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي اقدمت عليها ديزني مؤخرا، في ادوار البطولة لأهم اعمالها السينمائية الحية.