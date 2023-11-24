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عمرو الليثي يطمئن محبي الفنان عمرو محمد علي.. وينشر صور له وهو يؤدي مناسك العمرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي يطمئن محبي الفنان عمرو محمد علي.. وينشر صور له وهو يؤدي مناسك العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  طمئن الإعلامي عمرو الليثي كل محبين الفنان عمرو محمد علي، على حالته الصحية.

 

 

  ونشر مجموعة من الصور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث ظهر فيها عمرو محمد علي بصحة جيدة وهو يؤدي مناسك العمرة.  

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وعلق الليثي: "الفنان عمرو محمد علي ووالدته يؤديان مناسك العمرة، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما". 

 

ما سبب ذلك ؟ 

 

 يأتي ذلك بعد أن تم تداول أخبار تؤكد تعرض الفنان عمرو محمد علي لهجمة من هجمات مرض التصلب المتعدد، أثناء أدائه العمرة، وأصيب بنوبات وتشنجات، عقب سفره للمملكة العربية السعودية. 

 

سفر عمرو محمد علي للعمرة 

 

 جديد بالذكر أن عمرو محمد علي، سافر إلى الأراضي السعودية، لأداء فريضة العمرة بعد استجابة الإعلامي د. عمرو الليثي لطلبه والتكفل بكل مصاريف العمرة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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