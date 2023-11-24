سلمان خان يدعو عامر خان للإنضمام لعالم أفلام الجاسوسية الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه النجم سلمان خان دعوة رسمية للنجم عامر خان حتى ينضم لعالم الجاسوسية الذي دشنه الثنائي سلمان خان وشاه روخ خان، من خلال أفلامهما الجديد "تايجر 3" و"باثان".

وفي حوار جديد له، قال سلمان أن انضمام عامر خان سيعزز من مشروع انتاج عالم سينمائي خاص بسينما بوليوود، على غرار افلام مارفل الشهيرة.

حملة ترويجية مميزة

وكان قد قام النجم سلمان خان بتنظيم عرض خاص للأطفال لفيلمه الجديد Tiger 3 في مدينة مومباي في الهند، وتنقالت وسائل اعلام هندية لقطات من العرض الخاص المميز الذي نظمه نجم بوليوود بحضور عشرات الاطفال.

ونقل انديا توداي، لقطات من العرض الخاص الذي تم تنظيمه للفيلم الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة افلام شهيرة تحمل العنوان نفسه لسلمان خان.

نجوم كبار ضمن الاحداث

واتجهت الأنظار نحو مفاجأة الفيلم، حيث يتوقع أن تجمع أفلام "Pathan" لشاه روخ خان و"War" لهريثيك روشان و"Tiger 3" لسلمان خان بين عوالم بوليوود.

ومن المتوقع أن يبدأ الرباط بين هؤلاء النجوم الكبار في أحداث "Tiger 3"، الذي يشهد عودة سلمان خان لتقديم شخصية المقاتل الشهير عبر الحدود.