نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. صفية العمري تتصدر مؤشرات البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة صفيه العمري خلال الساعات القليله الماضيه مؤشرات البحث جوجل من بعد تصريحاتها في لقائها مع برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس" وخصوصا تصريح مقولة السينما النظيفه وعبرت عن رأيها في هذا المصطلح وأنه يزعجها عندما تسمعه، و قالت الكلمة نفسها وحشة، مهينة، إيه السينما النظيفة وغير النظيفة؟!، و السينما فن راقي بتقدم مواضيع فيها فن وتجارة، الكلمة نفسها معصباني جدًا فهي عيب جدًا، مقدرش أعلق عليها لأنها عيب.

صفية العمري لا تخاف من غدر الرجال

و أكدت النجمة صفية العمري، أنها لا تخاف من غدر الرجال أو الزمن أو النسيان من الناس ولكنها تخاف من لحظة معينة تأتي لها ولا يكون أبناؤها بجانبها في إشارة منها إلى الموت، قائلة: "مش بخاف من غدر الرجالة ولا الزمن واللي بخاف منه تيجي لحظة وولادي بعيد عني وميكنوش جنبي".

و أيضًا قالت الفنانة الكبيرة صفية العمري، أنها لم تحقق ثروة مالية من العمل في الفن طوال تاريخها الفني، قائلة: "مقدرتش أحقق ثروة من الفن ومكناش بنفكر في المادة خالص وكنا بنحب نشتغل للفن".

ما عدد أفلام صفية العمري ؟

و قدمت 103 فيلم في السينما وحصلت على جواز في معظمهم، مضيفة: "أخذت جوائز وتاريخ كبير جدا ومقدرش أقول منجحتش في الدراما والسينما، ولكن في أدوار في الدراما مسيطرة لأنها ظلت كثيرا مع الناس".

عملية نصب واستخدم فيها اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي

و تحدثت الفنانة الكبيرة صفية العمري، عن تعرضها لعملية نصب واستخدم فيها اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي، قائلة: "حصلت لي عملية نصب مع مولانا الشيخ الشعراوي وكلمت ياسمين الخيام وقلت لها في نصب تعرضت له وفي ناس أخذوا فلوس باسم الشيخ الشعراوي".

رأي صفية العمري في السوشيال ميديا

و أضافت أكبر مصيبة جت في الكون السوشيال ميديا وبوظت الدنيا كلها وخلت الناس النهاردة يدخلوا في متاهات وعموني وموتوني وقريت من شهر خبر نزله لي صورة وبيقولوا أني اتعميت ودخلت مصحة نفسية، وكده حرام وعندنا أبناء بيخافوا ويقلقوا علينا".

و طلبت صفية العمري بالتوقف عن إطلاق هذه الشائعات المسيئة قائلة: "حرام عليكم الفنانين وأهاليهم، الفنان أعطى من جهده ووقته وحياته علشان يسعد الناس، ليه مش عايزين الفنان يعيش باقي حياته بهدوء".