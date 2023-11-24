نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيصبح أحمد داود جزءً من القضية في مسلسل زينهم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتورط أحمد داود في قضية إختفاء الجثة مع بداية الحلقة الخامسة من مسلسل زينهم بعد أن وجد جميلة "سلمى أبوضيف" التي اختفت في ظروف غامضة خلال الحلقة السابقة، وقاموا بتسليم الأدلة الجديدة للنيابة بعد أن هاجمهم بعض أفراد العصابة ونجحوا من الفرار منهم، فهل سيصبح زينهم جزءًا من القضية!

مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف .

مواعيد عرض برنامج الكونتينر

ويعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة On tv ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.

فيلم أولاد رزق

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق.

أعمال داود الجديدة

ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري.

و يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنية مصري.