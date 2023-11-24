نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Animal في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم رانبير كابور المنتظر Animal، والذي اثار دهشة المتابعين لشدة الدموية والمشاهد الصادمة به.

ونقل موقع انديا توداي، الإعلان الترويجي للفيلم، تمهيدا لطرحه رسميا في صالات العرض السينمائية في الهند بحلول الأول من ديسمبر المقبل.

أنطلاق الحملة الترويجية

و في إطار الحملة الترويجية المخصصة للفيلم الجديد "Animal" للنجم الهندي رانبير كابور، من المقرر أن يتم عرض مقاطع مميزة على برج خليفة.

ووفقًا للمعلومات المذكورة في موقع India Today، سيتم عرض مشاهد من الفيلم الأصلي، لم تُدرج في النسخة الرسمية، وذلك كجزء من استراتيجية الترويج.

كما وتم إصدار أغنية ترويجية جديدة بعنوان "Papa Meri Jaan"، أداء الفنان Sonu Nigam، كجزء من الحملة الترويجية للفيلم.

وقد تم اختيار هذا التوقيت لإطلاق الأغنية بناءً على احتفالات يوم الطفل في الهند، حيث تستعرض الأغنية العلاقة بين الأب وابنه، الذي يجسده رانبير في الفيلم.

Animal

وفيما يتعلق بتفاصيل الفيلم، تستمر التسريبات حول "Animal"، حيث قرر رانبير كابور تقديم تنازل في أجره من أجل الحصول على نسبة من الأرباح، وهو اختيار سبق وأن اتبعه نجوم بوليوود في محاولة لتوقع نجاح العمل قبل إصداره بشكل رسمي.

وكان قد طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع انديا توداي، أعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من اخراج Sandeep Reddy Vanga.