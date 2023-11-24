نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريس برات ينشر لقطات من كواليس Garfield في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم كريس برات تسجيل مقاطع صوت لشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة القط جارفيلد، التي يجسدها في عمل سينمائي جديد.

ووفق ديلي ميل، قام برات بنشر صورة له من كواليس تسجل الصوت للشخصية في العمل السينمائي الكوميدي المنتظر في اطار الوصول بالاداء الصوتي لأفضل صورة ممكنة.

إنطلاق الحملة الترويجية

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم الرسوم المتحركة Garfield، الذي يشهد اعادة تقديم واحدة من اشهر شخصيات الرسوم المتحركة في العالم، للقط البرتقالي "جارفيلد".

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم، الذي يؤدي به صوت الشخصية الرئيسية الممثل الشهير كريس برات، ويمثل نسخة معادة من عمل كلاسيكي حمل العنوان نفسه، وطرح في سبحينيات القرن الماضي.

الفيلم سيضم في بطولته أيضًا في أداء الأصوات سامويل ال جاكسون وهانا وادينجهام، وبريت جولدستين.

جديد الرسوم المتحركة

وكانت قد طرحت شركة ديزني الإعلان الترويجي للموسم الجديد من مسلسل I Am Groot القصير، الذي تطرحه لشخصية من شخصيات عالم مارفل السينمائي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للمسلسل، الذي يطرح بعدد قليل من الحلقات لشخصية جروت وحدها، التي يؤدي صوتها النجم فين ديزل.