عمران هاشمي يفتح الباب أمام ظهور شخصيته من Tiger 3 في أعمال قادمة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان الهندي عمران هاشمي، ان ظهوره في شخصية الشر التي جسدها ضمن احداث فيلم Tiger 3 مع النجم سلمان خان، في اعمال اخرى مستقبلية، أمر وارد.

ووفق موقع انديا توداي، قال عمران، أن الامر وارد بما إنه قد تم ربط احداث فيلم Tiger 3 بأفلام اكشن أخرى مع نجوم كبار.

حملة ترويجية مميزة

وكان قد قام النجم سلمان خان بتنظيم عرض خاص للأطفال لفيلمه الجديد Tiger 3 في مدينة مومباي في الهند، وتنقالت وسائل اعلام هندية لقطات من العرض الخاص المميز الذي نظمه نجم بوليوود بحضور عشرات الاطفال.

ونقل انديا توداي، لقطات من العرض الخاص الذي تم تنظيمه للفيلم الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة افلام شهيرة تحمل العنوان نفسه لسلمان خان.

حملة لعدم حرق أحداث الفيلم

بعد مرور يومين على إطلاقه رسميًا في دور العرض السينمائية، قد توجه صناع فيلم سلمان خان الجديد "Tiger 3" بطلب إلى الجمهور بعدم تسريب أحداث الفيلم أو حرقها.

ووفقًا لتقرير من India Today، شارك سلمان خان في حملة توعية ضد حرق الأحداث، بهدف منح الجميع فرصة للاستمتاع بتجربة المشاهدة.

ضيف شرف مفاجأة

تتجه الأنظار نحو مفاجأت الفيلم، حيث يتوقع أن تجمع أفلام "Pathan" لشاه روخ خان و"War" لهريثيك روشان و"Tiger 3" لسلمان خان بين عوالم بوليوود.

ومن المتوقع أن يبدأ الرباط بين هؤلاء النجوم الكبار في أحداث "Tiger 3"، الذي يشهد عودة سلمان خان لتقديم شخصية المقاتل الشهير عبر الحدود.