الظهور الأول لـ تامر حسني بعد إصابته بالاكتئاب والعودة إلى عمله (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان تامر حسني منذ فترة إصابته بالاكتئاب وذلك نتيجة مشاهدته ومتابعته المستمرة لما يفعله الإحتلال الإسرائيلي مع أهالي غزة، ومنذ بداية تلك الأزمة وأعلن تامر حسني إيقافه جميع أنشطته الفنية وأيضًا إيقاف إصدار باقي أغاني ألبومه الجديد "هرمون السعادة".

الظهور الأول لنجم الجيل والتعب يظهر عليه

وبعد فترة غياب طويلة عن أعماله الفنية وامتناعه عن حضور الأفراح والمناسبات، ظهر نجم الجيل تامر حسني أمس في حفل زفاف يعد ذلك هو الأول بعد إصابته بالاكتئاب الحاد.

ونشر المصور الخاص بنجم الجيل بعض صور تامر حسني من حفل زفاف أمس وعلق عليه قائلًا: "أول فرح لتيمو بعد فترة اكتئاب طويلة بس للأسف هو لسه تعبان وتعبان أوي نفسيًا وعضويًا حتي لو في الصور بيضحك الناس ملهاش ذنب بس مجرد ما ركب العربيه زعلت أو ي عليه بس كنت واحشنا يا تيمووووو شده وتزول يا حبيبي ياما عديت بأصعب ربنا معاك يا حبيبي".

الطبيب المعالج لتامر حسني ينصحه بالعودة إلى عمله

وفي سياق متصل، يذكر أنه قد أعلن طبيب الأنف والاذن والحنجرة الخاص بنجم الجيل عن إصابته بمرض عضوي وذلك نتيجة مروره باكتئاب حاد، بسبب مشاهدته الكثيرة ومتابعته المستمرة لأحداث غزة وأيضًا إيقافه لكافة أعماله الفنية وامتناعه عن العمل، بالرغم من عودة جميع الفنانين إلى أعمالهم الفنية وذلك لأن عملهم الفنية هو مصدر رزقهم.

وقد نصحه طبيبه المُعالج بالعودة وممارسة عمله لكي يخرج من حالة الاكتئاب هذه.

في سياق متصل، أعلن مصدر مقرب من الفنان تامر حسني عن اعتذاره عن جولة غنائية عالمية تضم 20 حفلة في عدة دول، وأيضًا عن إحياء 40 حفل زفاف داخل وخارج مصر، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة. وأشار المصدر إلى إيقاف تامر حسني إصدار باقي ألبومه الحديث وتحضيرات فيلمه القادم بسبب حالة اكتئاب حادة يمر بها، مع التأكيد على مشاركته في حملة تبرعات جديدة لصالح أهالي غزة بالتعاون مع أصدقائه من رجال الأعمال.