كاران جوهار ينهي شائعات الخلاف بينه وبين كارتيك آريان

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى المخرج والمنتج الهندي الكبير كاران جوهار، ما اثير من شائعات حول الخلافات بينه وبين النجم الهندي الشاب كارتيك آريان.

وذلك بعد ان اعلن جوهار رسميا عن مشروع سينمائي جديد قادم سيجمع بين جوهار وكارتيك اريان، حسب ما ذكر موقع انديا توداي.

والفيلم سيكون من انتاج كاران جوهار، ويتولى مهمة اخراجه المخرج سانديب مودي.

أفلام قادمة

تحدد رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للممثل الهندي الشاب كارتيك آريان، الذي سيجمعه بالعمل مع المخرج الهندي الكبير كابير خان.

ووفق موقع انديا توداي، الفيلم الجديد سيطرح بعنوان Chandu Champion، وتحدد له موعد طرح رسمي في عيد الفطر لعام 2024 امقبل.

الفيلم سيكون أحدث تعاون بين كابير خان وكارتيك آريان من ناحية، والمنتج السينمائي الهندي المميز Sajid Nadiadwala.

جزء جديد من Dostana

وكان قد فتح المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار الباب امام عودة العمل على جزء ثاني من فيلم Dostana الذي قدم من خلاله الممثل كارتيك اريان في دور البطولة.

وفي حوار له نقله "إنديا توداي"، قال كاران أن الأمر وارد بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول عام 2019.