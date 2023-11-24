أحمد مراد: حل القضية الفلسطينية يبدأ بقراءة الرأي الآخر

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الروائي والسيناريست أحمد مراد إن هناك خطأ شائع لدينا في القراءة عن القضية الفلسطينية، وهو الاكتفاء بقراءة ما نكتبه نحن، وليس رأي الآخر أيضًا ووجهة نظره.

و أضاف مراد خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة ON، أن الصراع سيظل موجودًا إن لم نعرف فيما يفكر الآخر، قائلا: "الخطأ إن إحنا بنقرأ نفسنا وبنقرأ كاتبين إيه عن القضية الفلسطينية بس مبنقراش هما كاتبين إيه ومبنقراش الغرب شايف القضية ازاي عشان نفهم الموضوع صح".

و تابع: "لازم نسمع الأصوات التانية بتقول إيه لأن الصراع سيظل موجود طول ما كل واحد بيكلم نفسه.. لازم اسمع كويس أوي بغض النظر عن الحرب الدايرة والأمر العسكري الموجود..

إحنا كشعوب عشان نفهم بعض لازم نقرأ روايات بعض ورؤية الآخر عشان يبقي عندنا وعي وعارفين ليه الآخر عنده عداء معايا.. ده بيحل نص المشكلة على الأقل".

ورشّح مراد للجمهور 4 كتب لقراءتها عن وجهات النظر المختلفة في القضية الفلسطينية، وهم "رأيت رام الله"، و"البحث عن فاطمة"، و"قصيدة في الحب والظلام"، و"القفص الحديدي".

واختتم الروائي الشهير حديثه: "غلطتنا الكبيرة إن بنفضل نكتب في كتب مليئة بالرثاء على ما يحدث أو بعض الذكريات لكن لا بنحلل ولا بنسمع صوت الآخر، إن لم نسمع صوتهم بيقولوا إيه عننا يبقى عندنا أزمة كبيرة أوي".