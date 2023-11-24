كريستوفر نولان يرد على شائعات أخراجه لأفلام بوند القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - رد المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما تردد من شائعات حول توليه مهمة اخراج فيلم جيمس بوند القادم، بعد ما سبق وأدلى به من تصريحات عبر بها عن رغبته في ذلك.

ووفق ديد لاين، فإن نولان نفى وجود أي خطوات رسمية بشأن اختياره لاخراج الأجزاء القادمة من افلام جيمس بوند، وأنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين الشركة المنتجة.

تكريم مستحق

وكن قد أعلن اتحاد العلماء الامريكي عن نيته تكريم المخرج الكبير كريستوفر نولان، عما قدمه من ابداع في سرد قصة اوبنهايمر، بفيلمه الاخير الحامل للعنوان نفسه.

ووفق ما ذكر "ديد لاين"، سيكون هناك تكريم خاص لنولان عن قطعته الفنية التي نالت استحسان الملايين من مشاهدي السينما حول العالم.

حديث عن الفيلم

وعلى هامش الحملة الترويجية التي يجريها حاليا المخرج كريستوفر نولان لأحد اعماله السينمائية، وهو فيلم "أوبنهايمر"، كشف نولان عن أكثر المشاهد الدي دفعته للشهور بالتوتر خلال تصويرها بالعمل.

وفي حوار له اجراه مع موقع بينزس انسايدر"، كشف نولان عن أن الفيلم شهد أول مشهد جنسي يقوم بتصويره في مسيرته بالإخراج، الأمر الذي تسبب له في توتر كبير خلال العمل على هذا المشهد بين كيليان ميرفي وفلرونس بيو.

ويستمر نولا في الترويج وحيدا للفيلم الجديد، وسط حالة الاضراب التي تعيشها حاليا هوليوود من جانب الممثلين وكتاب السيناريو للمطالبة بحقوقهم في مواجهة انتشار الذكاء الاصطناعي.