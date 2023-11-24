مخرج Mrs. Doubtfire يتحدث عن أحتمالية طرح عمل وثائقي عنه

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المخرج كريس كلومبوس مخرج فيلم الكوميديا الشهير Mrs. Doubtfire في الذكرى الـ 30 على عرض الفيلم، عن احتمالات طرح عمل وثائقي عنه.

ووفق موقع "ديد لاين"، قال كلومبوس، أن صناعة فيلم وثائقي عن العمل، أمر ممكن لوجود العديد من المشاهد التي تم تصويرها في الكواليس خلال استعدادات النجم روبن ويليامز للدور الرئيسي.

كما أثنى المخرج على موهبة روبن ويليامز، التي لم تترك في مجال التمثيل لم تكن قادرة على القيام به أو تأديته.

إعادة أحياء "روبن ويليامز"

واستعانت شركة ديزني مؤخرا بأنظمة الذكاء الاصطناعي، في انتاج مقاطع صوت للنجم الراحل روبن ويليامز، استخدمتها في الفيلم الوثائقي الذي صنعت الشركة بمناسبة مأويتها.

وحسب ما ذكرت ديلي ميل، الفيلم الوثائقي، استخدمت به ديزني، صوت روبن ويليامز اثناء تجسيده لشخصية جني من فيلم علاء الدين، وطرح الفيلم بعنوان Once Upon a Studio.

هجوم بسبب Snow White

يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني، هجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والاقزام السبع".

واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في ادوار بطولة في اعمل مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

و ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي اقدمت عليها ديزني مؤخرا، في ادوار البطولة لأهم اعمالها السينمائية الحية.