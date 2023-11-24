انت الأن تتابع خبر «نشر أخبار كاذبة» .. تفاصيل حكم حبس محمد رمضان لمدة عام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حكمت إحدى المحاكم المصرية بحبس الفنان محمد رمضان لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد من بنك الـ سي أي بي، على خلفية مقطع فيديو بنشر قبل ما يزيد عن عامين، على موقع السوشيال ميديا «إنستجرام»، زعم فيه أنه نمبر وان تحفظ الدولة على أمواله المودعة في البنك.

تفاصيل حكم حبس محمد رمضان لمدة عام

كشف أحمد الجندي محامي نمبر وان أن القرار الصادر من محكمة الشيخ زايد بحبس محمد رمضان بحكم سنة غيابيًا، صدر منذ أكثر من شهر، وهو حكم أول درجة لم يعد نهائيا أو باتا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر من محكمة أكتوبر، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيا.

حبس نمبر وان سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

ترجع تفاصيل القضية إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد نمبر وان، بعد إعلانه في فيديو تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، مطالبا بالتحفظ على أمواله ومنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك، كما قال الفنان في الفيديو.

وأشار المحامي إلى أن الفيديو جاء به العديد من الأكاذيب المشكلة لأركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بهدف الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي.

تصريحات محمد رمضان تحفظ أحد البنوك على أمواله

صرح نمبر وان في وقت سابق في فيديو على انستجرام قال فيه : صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي و الفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيحطوا في بيوتهم.

[محمد رمضان]

محمد رمضان

آخر تطورات قضية عمرو أديب ضد محمد رمضان

على صعيد آخر، حجزت محكمة جنح العجوزة دعوى عمرو أديب ضد نمبر وان رمضان بتهم السب والقذف للحكم يوم 28 ديسمبر 2023، ويطالب الإعلامي أديب بتعويض عن أضرار أدبية عقب صدور حكم نهائي ضد الفنان رمضان وتغريمه 300 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.