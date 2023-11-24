نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب كروان مشاكل.. تغريم الشركة المنتجة لـ "بطن الحوت" 100 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه على شركة إنتاج مسلسل "بطن الحوت"، وذلك بسبب مشاركة كروان مشاكل في العمل، مما دفع النقابة لتقديم شكوى ضد مخرج العمل في نقابة المهن السينمائية.

وأكد زكى أن النقابة قررت شطب أسماء الأعضاء الذين لم يسددوا اشتراكاتهم في النقابة.

وأوضح أنه سيمنح الأعضاء الغير مسددين فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات مهلة لسداد المستحقات، وإلا فسيتم شطبهم ونشر أسمائهم لمنعهم من مزاولة أي عمل بعد فقدان عضويتهم.

و يذكر أن أثار ظهور كروان مشاكل الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يتحدث فيها بطريقة غريبة، في الحلقة الأولى من مسلسل بطن الحوت جدلا كبيرا.

قصة الفيلم

و تدور القصة حول شاب ملتزم دينيًا، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها.

من هم أبطال العمل ؟

مسلسل “بطن الحوت” قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".