بعد حديثها عن فلسطين.. منى زكي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة منى زكي تريند محركات البحث المختلفة وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد حديثها عن فلسطين أثناء تكريمها في مهرجان ضيافة دبي والذي أقيم فعالياته منذ أيام.

عبّرت منى عن حزنها وألمها الشديد بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث مأساوية على يد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال تكريم مهرجان "ضيافة" في مدينة دبي الإماراتية للفنانة المصرية عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، الذي شارك ضمن ماراثون دراما رمضان العام الماضي

كلمة مني زكي خلال تكريمها في مهرجان ضيافة

وقالت منى زكي خلال تكريمها: “مش عارفه أقول إيه أكيد مبسوطة إن أنا وسطكم بس حاسة بعد الأحداث الأخيرة كلنا اتغيرنا، فيه حاجة جوانا اتغيرت فيه حاجة اتكسرت ومتهيأ لي مش هترجع غير لما يبقى شعب فلسطين حر ويبقى بياخد كل حقوقه”.

وأضافت “زكي”: "اتعلمت في الفترة دي هو إن الإنسانية محدش بيعلمها لك مش لازم يكون في منظمات بتكتب قواعد للإنسانية.. الإنسانية أنت بتتولد بيها وبتبقى جواك وعارف إيه قواعدها من غير منظمات تحطلك يعني إيه تبقى إنسان.

تفاعل منى زكي مع الشعب الفلسطيني

وكانت نشرت منى زكي عبر خاصية «استوري» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، صورة بها رسم لطفل صغير ينظر إلى آثار الدمار والانفجارات لمنازل الشعب الفلسطيني الناتجة عن قصف غزة، واصطحبت الصورة بجملة: «ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب

آخر أعمال الفنانة منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي في رمضان الماضي 2023 بمسلسل «تحت الوصاية»، الذي تصدر التريند في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، وحصلت عنه على جائزة أفضل ممثلة من عدة جهات.

أبطال مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكي

مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانين منى زكي، محمد دياب، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، أحمد خالد صالح، على الطيب، محمد عبدالعظيم، خالد كمال، ثراء جبيل، الطفل عمر شريف، والعمل من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا حيث تدور أحداثه في إطار درامي مشوق حول قوانيين الوصايا، وتفاعل عدد من مؤسسات المرأة مع العمل وقت عرضه في رمضان الماضي.