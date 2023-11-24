نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أعمال تنتظرها منى زكي الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة منى زكي تريند محركات البحث المختلفة وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد حديثها عن فلسطين أثناء تكريمها في مهرجان ضيافة دبي والذي أقيم فعالياته منذ أيام.

عبّرت منى عن حزنها وألمها الشديد بسبب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث مأساوية على يد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال تكريم مهرجان "ضيافة" في مدينة دبي الإماراتية للفنانة المصرية عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، الذي شارك ضمن ماراثون دراما رمضان العام الماضي

وفي هذا السياق يبرز لكم دوت الخليج الفني أهم الأعمال القادمة لمنى زكي في دور العرض السينمائية:

منى زكى

فيلم الجواهرجي:

ينتظر عشاق الثنائي هنيدي ومنى زكي فيلم الجواهرجي والذي يجمعهم سويا بعد غياب أكثر من 21 عامًا، حيث كان آخر عمل لهما هو فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم هما محمد هنيدي، منى زكي، لبلبه، ريم مصطفى، تارا عماد، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

فيلم السرب:

أكثر الأفلام التى تم تأجيلها أكثر من مرة، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداث الفيلم حول بطولات القوات الجوية ضد داعش.

والفيلم يشارك في بطولته كلٱ من أحمد السقا، كريم فهمي، آسر ياسين، منى زكي، هند صبري، دياب، احمد حاتم، قصي خولى، مصطفى فهمي، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإنتاج المتحدة، وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم القاهرة مكة:

تدور أحداث الفيلم حول سيدة لديها ماضي سيئ تذهب لمكة لأداء فريضة الحج، قررت التوبة عن كل ماضيها لتكتشف مراحلة التوبة عن الذنوب.

ويشارك في بطولة الفيلم كلٱ من منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

كلمة مني زكي خلال تكريمها في مهرجان ضيافة

وفي سياق آخر قالت منى زكي خلال تكريمها: “مش عارفه أقول إيه أكيد مبسوطة إن أنا وسطكم بس حاسة بعد الأحداث الأخيرة كلنا اتغيرنا، فيه حاجة جوانا اتغيرت فيه حاجة اتكسرت ومتهيأ لي مش هترجع غير لما يبقى شعب فلسطين حر ويبقى بياخد كل حقوقه”.

وأضافت “زكي”: "اتعلمت في الفترة دي هو إن الإنسانية محدش بيعلمها لك مش لازم يكون في منظمات بتكتب قواعد للإنسانية.. الإنسانية أنت بتتولد بيها وبتبقى جواك وعارف إيه قواعدها من غير منظمات تحطلك يعني إيه تبقى إنسان.

آخر أعمال الفنانة منى زكي

ويذكر أن شاركت الفنانة منى زكي في رمضان الماضي 2023 بمسلسل «تحت الوصاية»، الذي تصدر التريند في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، وحصلت عنه على جائزة أفضل ممثلة من عدة جهات.

أبطال مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكي

مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانين منى زكي، محمد دياب، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، أحمد خالد صالح، على الطيب، محمد عبدالعظيم، خالد كمال، ثراء جبيل، الطفل عمر شريف، والعمل من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا حيث تدور أحداثه في إطار درامي مشوق حول قوانيين الوصايا، وتفاعل عدد من مؤسسات المرأة مع العمل وقت عرضه في رمضان الماضي.