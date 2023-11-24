ريهام سعيد تتصدر تريند لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الإعلامية ريهام سعيد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك ومحرك البحث جوجل وذلك بعد إعلان قناة “ هي ” تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد وذلك جاء هذا القرار والإعلان بعد بضعة أيام من إعلان ريهام سعيد اعتذارها عن الموسم الجديد من برنامج “ صبايا الخير” عبر فضائية الشمس للظروف الصحية وهذا ما آثار جدلًا واسعًا وتساؤلات خاصةً أن الإعتذار لم يتجاوز عدة أيام وعلى الفور تعاقدت مع فضائية أخري.

ريهام سعيد

إعلان قناة هي على تعاقدها مع ريهام سعيد

أعلنت قناة "هي" عن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد للعودة إلى الشاشة ببرنامج جديد بعنوان "هى وصبايا الخير"، بعد فترة قضتها في تقديم برنامج على قناة الشمس. جارٍ عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق البرنامج بشكل جديد. يأتي هذا بعد إعلان ريهام سعيد عن اعتذارها لقناة الشمس بسبب أزمة صحية، وتجربتها الناجحة على الشاشة، مع تحقيقها ملايين المشاهدات

و قد جاء إعتذار ريهام سعيد حيث نشرت عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة "قررت الانسحاب من قناه الشمس ويوم الإثنين القادم آخر حلقاتي لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق".